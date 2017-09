Más de 30 mil personas pasaron por el autódromo de Concordia el fin de semana

La Policía estima que unas 30.000 personas pasaron por el autódromo de Concordia el fin de semana.



El Sub jefe de la Jefatura Departamental, Comisario Enrique Querencio, subrayó la normalidad en materia de seguridad que tuvo el espectáculo al que se abocaron más policías.



El operativo "comenzó el pasado jueves al mediodía y finalizó este domingo cerca de las 15:30 horas, con la desconcentración de todo el público concurrente, que, -según estimamos-, fueron aproximadamente unas 30.000 personas", reveló Querencio a Diario Río Uruguay.



El número fue menor al que se esperaba, "pero las inclemencias del tiempo y el gran barro que se formó alrededor del autódromo hizo que no concurriera tanta gente", evaluó el oficial de la Policía.



En ese sentido, el subjefe de la departamental local indicó que en el operativo especial fueron 100 los efectivos policiales abocados al servicio en todo el predio. Y que, "por suerte, no hubo ninguna intervención policial, ya que todo se desarrolló con ambiente de pura tranquilidad", sostuvo.