Se realizaron cinco cirugías urológicas en el hospital de Federal

Las intervenciones fueron realizadas por el Dr. Pablo Dopazo (Mat. Prov. Nº 11564), médico especialista en Urología, que al igual que otras especialidades fueron incorporándose desde la llegada a la dirección del nosocomio del Dr. Sergio Duarte.



Los procedimientos quirúrgicos endoscópicos que se comenzaron a implementar exitosamente este sábado en el hospital público de Federal, fueron en cinco pacientes de ambos sexos, "patologías desde infecciones urinarias complicadas, problemas de próstatas y estrechez en gente joven", detallo Dopazo y agregó que "algunos casos se resolvieron íntegramente, y otros fueron postergados, porque necesitan mayor complejidad, que pensamos también en Federal. Para ser la primera vez ha sido con buena respuesta".



Dopazo expresó que "nos hemos dado cuenta que hay gente muy afectada en sus vías urinarias, y que necesitaba una respuesta clínica-quirúrgica, por lo que con gran esfuerzo, y gestión fundamentalmente, trasladamos aparatología desde otra ciudad hasta este hospital, lo que nos ha permitido que los pacientes luego de realizado un procedimiento endoscópico se hayan podido ir caminando".



"Nuestras expectativas son a largo plazo. Queremos tratar de implementar no solo la parte urológica, sino también la parte nefrológica. La interdisciplinaridad entre el Urólogo y el Nefrólogo es fundamental, porque la patología que no pueda resolver el urólogo la resuelve el nefrólogo. Es algo a futuro, que si seguimos por este camino se va a dar prontamente", declaró.



El especialista destacó en todo momento que estos servicios han sido posible por las gestiones que ha venido llevando adelante el Director del Hospital J. J. de Urquiza, Dr. Sergio Duarte, "que cuando me convocó pensé que se trataba de patologías en adultos, pero me encontré con que Federal tiene una gran demanda en todas las edades".



Más adelante, dijo que el nosocomio se encuentra en buenas condiciones edilicias, "el quirófano está en buenas condiciones, y el consultorio externo me llamo mucho la atención porque ya esta adecuado a lo que es la enfermedad crónica prevalente".



Respecto a la demanda que pudiera producirse a partir del comienzo de las cirugías en el nosocomio público, manifestó: "ojala estemos a la altura como para poder responder exitosamente esa demanda. La idea de Sergio (Duarte) es tratar de resolver los problemas de los habitantes de Federal, en Federal". (Federal al Día)