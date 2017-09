Docentes podrán especializarse en Educación Ambiental

Ante la necesidad de abordar desde la escuela el análisis crítico de la realidad ambiental, y considerando como aspecto fundante de la intervención el acto pedagógico, el Consejo General de Educación de Entre Ríos presentó un nuevo espacio de formación académica, único en la región: la especialización superior en educación ambiental.



Esta nueva oferta se propone fortalecer la formación de los docentes a través de la incorporación del principio de complejidad ambiental, interdisciplina y transversalidad aplicada a los procesos ambientales.



El presidente del Consejo, José Luis Panozzo, detalló que "se trata de un postítulo no arancelado, para los trabajadores que se desempeñan en establecimientos educativos de gestión pública o privada del sistema educativo, para profesionales no docentes incorporados al sistema socioeducativo y que integran diferentes ONG's y aspirantes inscriptos en jurados de concursos de los diferentes niveles educativos".



Por su parte, la rectora de la Escuela Normal Superior Doctor Luis Cesar Ingold, Carina Garnier, expresó: "desde los hábitos de consumo en adelante, el ambiente nos atraviesa en todas las esferas de la vida y ese enfoque queremos trabajar. Considerando además que no podemos herir susceptibilidades o generar enfrentamientos en el seno familiar, entre un niño y su papá realiza tareas de fumigación. Son desafíos que tenemos que poder encarar desde lo pedagógico, sembrando paulatinamente conciencia y trabajando sin generar tensiones".



Elaborada desde del Programa Provincial de Educación Ambiental y la Escuela Normal de Villa Elisa, esta especialización tendrá dos sedes provinciales: la propia escuela Normal de Villa Elisa y la Escuela Normal Superior de Concordia, dando comienzo el 7 de octubre en Villa Elisa y el 14 de en Concordia.



Con modalidad de dictado presencial y virtual, y una acreditación de 600 horas cátedra, la especialización cuenta con siete módulos distribuidos en cuatro trimestres; el diseño de estos módulos ofrece un abordaje interdisciplinario y transversal de la educación ambiental para docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Se acredita la totalidad o según módulos. (El Entre Ríos)