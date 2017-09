Foto: Definieron el precio de las entradas para Desfile de Carrozas Crédito: El Argentino

Tal como es tradición, el Desfile de Carrozas Estudiantiles se realizará en Gualeguaychú el sábado del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se pasó para el lunes 16. Por lo que en nuestra ciudad, el sábado 14 de octubre los estudiantes exhibirán sus imponentes trabajos al público.



Según informó a al diario El Argentino, Eugenio Jacquemain, responsable de Prensa de Carrozas, el precio de las entradas anticipadas será de 80 pesos, mientras que en la puerta costarán 120 pesos. Los menores de edad pagarán 20 pesos para poder ver el desfile.



Otro dato que fue brindado ayer por Jacquemain, es que "el circuito por donde desfilarán las carrozas será la pasarela del Corsódromo. La decisión fue tomada por los estudiantes por unanimidad", aseveró y agregó que "aún resta definir por dónde darán la segunda vuelta y dónde se acomodarán las carrozas".



Sobre cómo va el desarrollo de esta actividad tan representativa para Gualeguaychú, el responsable de Prensa de la Comisión de Carrozas señaló: "estamos muy conformes con un año que venía complicado en principio por el tema económico, pero los chicos nos demuestran una vez más que pueden enfrentar cualquier desafío y están dispuestos a hacer un gran desfile el día 14 de octubre".



Consultado acerca de cuáles fueron las dificultades económicas que debieron enfrentar, Jacquemain sostuvo que "este año no hay muchas donaciones, todo se ha encarecido todo y el subsidio de la provincia de Entre Ríos el año pasado no llegó, sí recibimos una ayuda municipal que fue el empujón final para los chicos", por lo que este año no tienen demasiadas expectativas de recibir los fondos del Gobierno de la provincia de Entre Ríos.



Por último, Eugenio Jacquemain adelantó que hay muchas esperanzas en la difusión de esta fiesta y que se agregarán algunas cosas innovadoras en cuanto a la difusión y que tendrá que ver mucho con las redes sociales.



Trabajo en los Galpones



Mientras tanto, en los Galpones del Puerto comenzaron a trabajar los 26 cursos que este año participarán del desfile. Y llama la atención lo adelantados que van en las tareas ya que por estos días han comenzado a cobrar vida diferentes figuras, cuyas estructuras de hierro y alambre fueron armadas y avanzan en las tareas de empapelado.



Mucho material reciclado -botellas plásticas, envases de diferentes tamaños y materiales- y los tradicionales papel y engrudo, conforman la materia prima de la magia que comienza a aflorar en la zona portuaria.



Algunos chasis ya han sido armados y otros no, pero todos trabajan con entusiasmo en diferentes partes de sus trabajos.