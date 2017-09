Estudiantes de Concordia preparan tradicional desfile de carrozas

El secretario de Gobierno del municipio de Concordia, Marcelo Benedetto, adelantó que se reforzarán los operativos en conjunto que se vienen realizando en Concordia, de cara al comienzo de los desfiles de carrozas estudiantiles.



Siempre poniendo el foco en la prevención, los procedimientos aúnan recursos "de todas las fuerzas de seguridad, como Policía Federal, la gente de Tránsito, Policía de Entre Ríos, Seguridad Ciudadana del municipio e Inspección General", detalló.



Ese refuerzo se debe a la "por la cantidad de gente que va a estar visitando el corsódromo", durante el cronograma estipulado por Estudiantes Concordienses Unidos (ECU).



Atento



Benedetto reconoció a Diario Río Uruguay que desde el gobierno local "no nos podemos sacar de cabeza esa trifulca que hubo en la plaza 25 de mayo, hará un mes o mes y medio". Destacando además que "estamos muy atento a las redes sociales, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir una situación de esas, que - por suerte - no pasó".



Cordialidad



Por último, el funcionario detalló que si bien se registraron "incidentes menores" en la primera noche de la fiesta de las hinchadas, "después no hubo mayores inconvenientes en los galpones de las carrozas".



Justamente, el sábado pasado, "el intendente estuvo recorriendo los que están en al corsódromo - donde hay más de 20 escuelas - y se pudo ver un ámbito de cordialidad entre los chicos", subrayó. (Diario Río Uruguay)