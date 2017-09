Jóvenes con ideas innovadoras contarán sus experiencias en el Senado

En esta oportunidad reunirá a jóvenes emprendedores e innovadores tecnológicos. La cita es el jueves 7 de septiembre a las 19 horas en el recinto de la Cámara de Senadores.



Valores es un ciclo de conferencias organizado desde el programa de extensión Puentes de la Vicegobernación, que se desarrolla en el recinto de la Cámara de Senadores. Su objetivo es destacar, como su nombre indica, valores como la solidaridad, la honestidad, la amistad, el esfuerzo por superarse, la cooperación y la valentía. Se trata de un espacio que busca dar a conocer las historias de entrerrianos cuyas trayectorias, logros o acciones resulten inspiradoras.



"Estamos rodeados de buenos ejemplos para contar y de buena gente, entrerrianos de bien, que merecen ser reconocidos y destacados", destacó el vicegobernador del provincia, Adán Humberto Bahl.



La primera edición de esta propuesta reunió las historias de esfuerzo, trabajo y logros de los ex deportistas olímpicos María Inés Bertelotti y Ernesto Michel. En esta oportunidad y bajo el eje de desarrollo, innovación y tecnología y con la colaboración de la secretaría de Ciencia y Tecnología, Luisina Pocay, estarán contando sus experiencias: Alejandro Bisi, Ricardo Rodríguez y Santiago Romero Ayala, mientras que la moderación del encuentro estará a cargo del emprendedor tecnológico Matias Secchi.



Los protagonistas



Santiago Romero Ayala: Bioingeniero, emprendedor tecnológico. Uno de sus desarrollos es un dispositivo multimedia para que la gente entrene a través de una bicicleta fija o una cinta de correr.



El objetivo es que la persona no se dé cuenta del esfuerzo que está haciendo, sino que se divierta a partir de los recorridos que propone el sistema.



Alejandro Bisi: Estudiante de Bioingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNER. Desarrolla elementos capaces de ayudar, en su terapia, a niños con patologías neurológicas que afectan su movilidad y que son accesibles a instituciones y centros de rehabilitación.



Ricardo Rodríguez: Bioingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNER. A partir de su trabajo en la empresa Bioparx, creó junto a un grupo de científicos el primer brazo biónico de América Latina. Actualmente desarrollan distintas tecnologías para el mercado de la salud que mejoran la calidad de vida de las personas.



Matías Secchi, integrante del Polo Tecnológico del Paraná y Cofundador de dos empresas de tecnología. Será el moderador de esta edición del Ciclo.





Desafíos y oportunidades



Cada uno de ellos ha tenido diversas motivaciones que lo embarcaron en el camino del desarrollo tecnológico, camino que mientras se transita también presenta obstáculos o dificultades que deben tomarse como parte del aprendizaje. Sus experiencias pueden enriquecer a muchos otros jóvenes que están frente al desafío de una idea, de un proyecto.



"Para emprender hay que jugársela por lo que uno siente y cree que puede hacer, lo más importante es perder el miedo" indicó Alejandro Bisi; mientras que para Ricardo Rodríguez "desarrollar tecnología en Argentina no resulta fácil, aparecen escollos regulatorios o económicos. No obstante, hemos podido sortear estos obstáculos con mucho esfuerzo. La idea es no bajar los brazos y motivar a que las personas puedan embarcarse en emprendimientos similares, siempre pensando en las necesidades de las personas".



Santiago, al igual que sus pares disertantes, es bioingeniero, tiene 32 años y destaca que más allá de su trabajo diario, nunca pierde su fase emprendedora y resalta que "la motivación se busca y se encuentra en hacer lo que me gusta y en poder cambiar algo. Y la clave está en las ganas".



Por su parte, Matias Secchi quien moderará el encuentro sostuvo que "va ser interesante poder ir conociendo cada historia para poder dejarles algo a las personas que se sumen a esta propuesta, lo más interesante se va a dar cuando puedan hacer preguntas y ver de qué modo podemos ir contando nuestra experiencia".



Día y horario



El encuentro se desarrollará en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, De La Puente y Santa Fe, Casa de Gobierno. Las charlas están destinadas a niños, niñas y adolescentes, profesores y público en general; y el acceso es libre y gratuito.