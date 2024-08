Por qué Agustina Cherri dejó de ser vegetariana tras 16 años sin comer carne

Agustina Cherri abandonó el vegetarianismo después de 16 años de seguir ese estilo de vida. La actriz explicó los motivos desde su cuenta de Instagram cuando un seguidor le preguntó sobre su alimentación porque la ve “radiante y saludable”.“Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad”, detalló la actriz.Agustina es madre de cuatro hijos y recién en el último embarazo, de Bono, sintió la necesidad de volver a incorporar las carnes a su dieta.“Hoy como muy balanceado y de todo”, aseguró Agustina, quien durante mucho tiempo reconoció los beneficios que le trajo a su vida ser vegetariana: “La dieta vegetariana ayudó, claramente, a lucir más delgada. Pero no sé si tiene que ver con la belleza física sino con el sentirse mejor”.“Al margen de que el cuerpo se modifica y cambia, yo me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación. Cuando tomé la decisión de ser vegetariana, estudié cocina macrobiótica porque quería hacerlo bien. Son procesos que hay que sobrellevar a conciencia y con responsabilidad”, detalló Agustina hace algunos años. (NA)