María Becerra tomó una drástica decisión ante “ataques de pánico y ansiedad”

La cantante María Becerra tomó la decisión de abandonar la red social X, ex Twitter, luego de acusar "ataques de ansiedad y de pánico", producto de los constantes mensajes ofensivos que recibe por parte de usuarios y haters. Recientemente, en el marco de su gira por Europa, la joven fue atacada por un video viral, en el que se la vio que desafinaba durante una presentación en Barcelona."Me voy de esta red social", anunció este martes por la noche en una seguidilla de mensajes en los que, además, expresó que "luchó mucho" con su salud mental en la gira por Europa. "Se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico", confesó.En la misma línea, la intérprete de "Animal", quien a principios de año hizo dos presentaciones en el estadio River Plate, continuó:, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo."Yo entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi., afirmó.Mientras recibía muestras de afecto e incluso descalificativos a medida que escribía el hilo en "X", Becerra siguió con su descargo: "Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo, teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles".Y concluyó: “Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor. Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya.