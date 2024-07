Yuyito González contó detalles de su próxima cita con Javier Milei

Amalia “Yuyito” González está en el foco de atención de los medios desde hace varias semanas, cuando se empezó a hablar de un supuesto romance con Javier Milei. Luego de que ambos tuvieran su primera cita en el Teatro Colón, la actriz estuvo invitada este sábado 27 de julio ense refirió a aquel día y contó cuándo será el próximo encuentro.

Espectáculos Cómo reaccionó Fátima Florez ante el posible romance de Milei y Yuyito

Recordando el pasado amoroso del actual mandatario, quien se separó a mediados de abril de Fátima Florez, ‘La Chiqui’ le consultó a la exvedette si se había peleado con la humorista y si la había llamado por teléfono. “No, no, para nada. No la conozco, pero la respeto mucho. Me han preguntado estos días los periodistas y verdaderamente yo les pedí que no quería entrar en esa sintonía”, sostuvo González.En ese sentido, comentó que inmediatamente sonó su teléfono con una invitación por parte del líder libertario. “Cuando vuelva de París te invito a cenar”, le dijo Milei. Cabe mencionar que el presidente viajó a la capital francesa para estar presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos.Alegre, por lo que su invitada le estaba contando, la conductora manifestó: “Me encanta porque ella es tan optimista y está encantada”.

Minutos antes, brindó detalles del primer encuentro, al que González asistió con un elegante outfit total white. “¿Él te llamó para invitarte? ¿O te llamó alguien que te dijo que quería hablar con vos el presidente?”, preguntó sin vueltas la icónica conductora. “No, no. Nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park el día que él presentó el libro. Yo gestioné mi invitación como periodista, fue una autoinvitación”, rememoró sobre cómo se conocieron.Sin rodeos y fiel a su estilo, la Legrand no se quedó conforme con la respuesta y fue por más. “¿Pero quién te llamó para ir al Colón?”, insistió. “Él me llamó personalmente”, reconoció. Acto seguido, ‘La Chiqui’ dio un detalle histórico: “Ese era el palco que usaba Eva Perón (...) Así que por un momento estuviste ocupando el lugar de Eva”.