El paranaense Serrano reapareció tras la boda de Sabatini con Dybala

El nombre de Julián Serrano volvió a ser tema de las redes sociales por el casamiento de Oriana Sabatini, quien fue su novia durante tres años y terminó en 2017 en medio de rumores de infidelidad, con Paulo Dybala. El influencer se convirtió en trending topic en la red social X, en el mismo momento que la cantante daba el “Sí, quiero” con el futbolista. En medio de todo esto, él reapareció en sus redes para compartir fotos y videos junto a su Chiara De Vita, su nueva novia, a quien presentó hace pocos días.En horas del mediodía el ex youtuber compartió con sus seguidores de Instagram y el ex Twitter, una selfie que se tomó enfrente del espejo, sin remera y solo vestido con un bóxer, haciendo gala de sus tatuajes como de sus músculos. Casi a la misma hora que su exnovia, a quien conoció cuando grababan la serie Aliados en 2013, salía a posar con el delantero del A. S. Roma ya convertidos en marido y mujer frente a los fotógrafos, el actor se mostró junto a su flamante pareja.Julián se fotografió con su novia en las playas de la costa argentina, abrazados y sonrientes, al costado del mar. Además, compartió un video de humor donde ironizaban sobre el viento y el frío en ese lugar, junto a un audio de Los Simpson. “Igual es hermoso”, escribió él. Mientras que su novia, que se define como actriz, modelo y creadora de contenido, también apareció en sus propias redes con el influencer, que hoy trabaja como DJ y comparte su música en diferentes plataformas.La joven apareció en sus redes en una foto con su novio durmiendo él sobre sus brazos. “Buen día”, puso, junto a un corazón. Además, compartió otra foto de su desayuno junto a Julián, en donde él aparece riendo mientras posa con una taza de café con leche, un sándwich de jamón y queso y huevo revueltos. A ellos les sumó otra imagen juntos en la playa en donde hizo referencia a las bajas temperaturas del lugar en el que se encontraban. “Ta helao” (sic), escribió.Según contaron ellos mismos, a través de una serie de stories que compartieron hace diez días, se conocieron en un boliche de la Costanera. “Estoy de novio”, afirmó él, al contar la novedad.La aparición de Julián Serrano en las rede se dio, luego de que todos estos días fue mencionado en las redes sociales, a medida que se iba acercando el gran día de su expareja. Cabe recordar que, en octubre del año pasado, cuando se dio a conocer la noticia del pedido de casamiento de Paulo a Oriana, que hicieron pública con una foto de ella luciendo un anillo de diamantes, el ex youtuber tuvo un exabrupto que dio muchísimo que hablar.“Me cansaron. Debido a todo el hate que recibí sin motivo, decidí dar mi opinión de todo esto. Es la última vez que toco el tema, pero me canse del ciberacoso”, expresó, para terminar, dejando un link de un video alojado en YouTube que no era una reflexión ni nada por el estilo, sino que se trataba de un dj set que mezcló con un colaborador llamado Mechaloca.