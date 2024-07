Julieta Prandi sufrió un accidente de tránsito

Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente automovilístico el viernes en la bajada de Sarmiento y Lugones en Buenos Aires. Según comentaron al aire de A la tarde (América), la modelo fue impactada por otro auto y terminó involucrada en un choque en cadena.



“Fue un choque muy fuerte. Me dicen que el auto de ella quedó totalmente destruido y que el SAME la llevó al Hospital Fernández”, comentó Damián Rojo al aire del ciclo televisivo que conduce Karina Mazzocco.



Por su parte, Tartu detalló cómo habría sido el accidente: “Fue un choque en cadena de tres vehículos y su auto quedó en el medio”. Según comentaron en el piso, Prandi fue al centro de salud para que le realicen todos los estudios médicos pertinentes.



Más tarde, Prandi compartió un comunicado a través de sus redes sociales y aclaró que está bien. “Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco cómo llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada”, comentó en una historia de Instagram.



Y concluyó: “Sí, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mí y a la otra parte al Fernández para realizarnos los controles. Sobre todo a la mujer que me chocó, que se llevó la peor parte”. Para cerrar, agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella.



Julieta Prandi fue multada por hablar de la deuda de manutención económica de sus dos hijos



Julieta Prandi lleva cinco años pidiendo Justicia en la causa por abuso sexual y amenazas que le inició a su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi.



En diálogo con TN Show, la modelo, actriz y conductora no ocultó su indignación por la lentitud del proceso y las garantías que se le dan al acusado, frente al desamparo de las víctimas. Además, reveló que fue multada por hablar de la deuda de manutención económica de sus dos hijos.



En diciembre del año pasado, se conoció la noticia de que el empresario gastronómico iría a juicio oral y público por la causa de abuso sexual. En aquel entonces, el juez de Campana había pedido que fuera por un tribunal por jurados.



Después de cinco meses de espera, en la etapa preliminar en donde se hacen las audiencias y la presentación de pruebas, Contardi pidió que no fuera por jurados, sino que sea un tribunal oral en lo criminal.



Indignada, frente a la posibilidad de que sea un juicio a puertas cerradas, Julieta sentenció: “Me parece un horror porque después de tanta espera que el juicio sea como quiere el delincuente y no lo que pretende una víctima me desilusiona y me desanima. Es muy injusto”.



Acto seguido, llamó a la reflexión: “¿Por qué una víctima tiene que esperar tanto y ellos tienen la posibilidad de tantas garantías e instancias de apelación y cuando finalmente el juez dictamina un juicio oral con jurados, también le permitimos que él lo elija?”. “Él elige todo... Qué injusta que es la Justicia y qué desamparada que está la víctima”, lamentó. (TN Show)