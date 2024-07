Los mejores looks de Marta Fort en el verano europeo

Los looks de Marta Fort en España

Al igual que muchas otras famosas, Marta Fort huyó del frío invierno argentino y se refugió en el verano europeo. Fanática de los looks holgados y con pocas prendas, la hija de Ricardo Fort dio cátedra de moda desde el viejo continente con los impactantes looks que eligió para pasear por las calles de Madrid tanto de día como de noche. Y una vez más, la compararon con Madonna. “Igualita a ella joven”, escribió una seguidora.En uno de los videos que subió la rubia desde Madrid, mostró el equipo que eligió para salir a tomar unos tragos. Se trata de un conjunto de pantalón de vestir negro muy ajustado al cuerpo con detalles de aberturas cut out en los laterales de la cintura. Lo adornó con un cinto negro con hebilla dorada rectangular.Para la parte de arriba de la dupla, en tanto, optó por lucir una blusa con recortes camiseros rayados, escote con botones, cuello y puños. Todo en total black.Sin embargo, para su look diurno eligió una gama de colores completamente diferente. Llevó un conjunto de crop top deshilachado en tela de jean azul (que deja ver por debajo un corpiño off white liso) y minishort de tiro alto con apliques de strass plateados y ruedo deshilachado, haciendo juego con la prenda superior.“Another day, another look”, escribió la influencer en inglés, que significa: “Otro día, otro look”.¿Otra de sus elecciones fashionistas nocturnas? En otra ocasión, se lució con un minivestido total black ajustado en la zona de la cintura con minifalda con detalles de encaje. La prenda, además, cuenta con recortes de satén con frunces en la zona del corpiño y breteles anchos.Apostando por un estilismo mucho más casual y urbano, se filmó para las redes con un conjunto de pantalón de jean azul de tiro bajo y baby tee negra lisa, que acompañó con una cartera baguette blanca y negra y un cinto Diesel muy llamativo.Para recorrer las calles de la capital española, anteriormente, eligió un conjunto muy relajado y casual de bermudas dejan y baby tee y se comparó con Adam Sandler, el actor estadounidense de comedia que es conocido por llevar looks muy oversized.Llevó puesto un conjunto muy canchero conformado por una musculosa cropped blanca con un estampado de duraznos en el frente de la moldería y una bermuda de jean azul desgastado muy ancha, de tiro alto. Completó la elección fashionista con un par de zapatillas grises estilo “ugly sneakers” y unas gafas de sol negras.