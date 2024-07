Cómo transita Mauro Icardi la separación de Wanda Nara

Espectáculos Wanda Nara publicó su imagen más hot tras la separación de Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y decidió transitar sus días de soltera en Buenos Aires, mientras el jugador continúa con su trabajo en Turquía.Ella envió un comunicado para confirmar la información, pero el futbolista esta vez optó por quedarse en silencio ya que en la separación anterior fue muy criticado al exponer intimidades de la pareja que pudieron perjudicar a sus hijas."El enojo nace cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyecto en Wanda otra persona después de su enfermedad. Él imaginó que Wanda iba a ser diferente con esas movidas mediáticas", explicó el periodista."Hubo una discusión fuerte, se decide que se vaya él a Europa porque tenía que comenzar los entrenamientos con el Galatasaray, pero lo que más le molestó a Icardi fue que Wanda nuevamente quiera hacer algo mediático con la figura de L-Gante", agregó.Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara: "Yo te acompaño siempre en tus actividades, ahora vuelvo a entrenar con un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente porque llego al club y me empiezan a decir que soy un jugador que no está con la cabeza en el club".Además, en Socios del Espectáculo remarcaron que "lo de la China y L-Gante habría sido una movida del mismo productor que produce a Wanda Nara. Por eso la China hizo un psoteo. Todo comercio". (NA)