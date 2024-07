Mantiene una relación abierta con su novio y reveló cuáles son sus reglas

Julieta Poggio estuvo como invitada en el streaming “Viernes Trece” y sorprendió a los conductores al revelar que por primera vez mantiene una relación abierta con su actual novio.



"No es conocido, no hay que hacerlo público. Está de viaje hace dos meses, ahora está en la Copa América, lo extraño un montón. Me cansé de dar tantas explicaciones. A los noteros no les doy lugar a ponerme de novio con cada uno que me ven. Aparte, yo tengo relación abierta . . . es mi primera experiencia, me cambió mucho la cabeza", comenzó a contar la exparticipante de Gran Hermano.



"La verdad es que no puedo creer lo sana que es la relación que tengo. Estoy muy bien, tengo todo lo que quiero", aseguró la modelo e influencer que dio detalles de las reglas que puso con su pareja para poder llevar adelante este vínculo.



"Hay muchas reglas. Una regla, la principal para mí en la relación abierta, es que la otra persona tiene que ser la primera, la primera que te gusta, que está para vos. A mí me pasa que puedo estar con alguien, pero sé que él es el primero, siempre va a ser el primero. Y también el que más te gusta, si te empieza a gustar otro, ya está para mí", dijo Julieta.



"Otra regla es que no se puede ser celoso. No sé qué me pasa, no estoy celosa, estoy muy segura. Siento que hay tanto amor de por medio que nada de lo que pueda hacer, va a superar eso", agregó.



Además, remarcó que a veces hablan sobre los encuentros que tienen con otras personas: "Si pinta sí, si no pinta, no... Si yo sé que me voy a juntar (con otro chico), digo que no voy a estar disponible, para que no sea feo que no contesto, para que no sea incómodo después".



"Yo de verdad lo recomiendo, me parece muy sano. Lo que sí, tenés que ser muy seguro, si sos inseguro la relación abierta no es para vos, porque te hacés la cabeza. Ahora no la podría cerrar".



Julieta remarcó que si un cronista le consulta por su pareja, ahora diría que está en una relación abierta: “No vaya a ser que un día me vean con uno de la mano y quieran decir que es ese, no saben cuál es. Despisté a todos, ya me quisieron poner con uno que no era".



Al salir del reality, Julieta Poggio se separó de su novio e intentó tener una relación con el campeón de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, pero nese vínculo no prosperó y ahora prueba otras opciones.