Morena Rial mostró su panza de seis meses de embarazo

Morena Rial mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram y mostró su panza de seis meses de embarazo, su segundo hijo.“¿Cuándo vas a mostrar tu pancita?”, le preguntaron sus fanáticos y ella contestó: “Jaja no tengo mucha panza. Ahí está para los que dicen que no estoy embarazada”.En otra historia, la hija de Jorge Rial contó en qué se diferencia este embarazo del primero: “Estoy de 6 meses pero no me salió mucha panza”.