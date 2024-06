Murió Bill Cobbs, una leyenda de Hollywood

El mundo del cine y la televisión se viste de luto con la triste noticia del fallecimiento del reconocido actor Bill Cobbs a la edad de 90 años. Cobbs, conocido por su versatilidad y su presencia carismática en la pantalla, deja un legado imborrable en la industria del entretenimiento.



El prolífico artista estadounidense falleció este martes a los 90 años en su casa de California. La noticia fue confirmada por su familia este miércoles. “Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, difundió su hermano Thomas Cobbs en Facebook, añadiendo que todo ocurrió “tranquilamente” en su domicilio.



Cobbs se destacó en la película “El guardaespaldas”, donde actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner. También en “Una noche en el museo” junto a Ben Stiller.



También es recordado por su papel en series como The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street y My Wife and Kids.



Una vida dedicada a la actuación

Wilbert "Bill" Cobbs nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio. Antes de iniciar su carrera en la actuación, Cobbs trabajó en diversas ocupaciones, incluyendo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde sirvió durante ocho años. No fue hasta los 36 años que decidió perseguir su sueño de convertirse en actor, mudándose a Nueva York para comenzar su carrera.



Carrera en el cine y la televisión

Cobbs debutó en el cine en 1974 con un pequeño papel en "The Taking of Pelham One Two Three". Desde entonces, participó en más de 150 producciones entre películas y series de televisión. Entre sus papeles más destacados se encuentran "Demolition Man" (1993), "The Hudsucker Proxy" (1994), "That Thing You Do!" (1996) y "Night at the Museum" (2006), donde interpretó al amable portero del museo.



Además de sus papeles en el cine, Bill Cobbs fue un rostro familiar en la televisión, con apariciones en series como "The Michael Richards Show", "The Others", "I'll Fly Away", y "The Drew Carey Show". Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes le ganó el respeto y admiración de colegas y críticos por igual.



A lo largo de su carrera, Cobbs fue elogiado por su habilidad para dar vida a una amplia variedad de personajes, desde figuras autoritarias hasta individuos tiernos y sabios. Su talento y dedicación fueron reconocidos con varios premios y nominaciones, consolidando su lugar en la historia del cine y la televisión. En 2020, ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en el programa infantil canadiense Dino Dana.



La noticia de su fallecimiento ha conmovido a sus seguidores y a la comunidad artística. Colegas, amigos y admiradores han expresado su tristeza y han rendido homenaje a su vida y obra a través de redes sociales y diversos medios de comunicación.



Bill Cobbs nos deja a los 90 años, pero su legado artístico perdurará en el tiempo, recordándonos la pasión y dedicación con la que vivió su vida y su carrera.