Redobló la apuesta y publicó sus fotos más osadas: topless y microtanga

Coty Romero se fotografió recién salida de la pileta y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram.La ex “hermanita” lo dio todo y usó la parte de abajo de una microbikini, que se trata de un modelo diminuto, colaless y tiro alto en color turquesa. Eligió no llevar nada arriba y posó en topless, tapándose el busto con los brazos para evitar la censura.“Tried to change the ending”, escribió en el pie de foto, que traducido significa “Intenté cambiar el final”.