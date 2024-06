Marcela Kloosterboer mostró la manera de usar un saco esmoquin como un vestido

Es pleno otoño y las famosas más fashionistas ya renovaron su guardarropa para este invierno 2024. Fanática de los looks elegantes y glamourosos, Marcela Kloosterboer mostró en sus redes sociales un look de alto impacto que dejó a sus 3 millones de seguidores completamente boquiabiertos. Siguiendo las últimas tendencias, se lució para unas fotos con el vestido esmoquin que no te puede faltar esta temporada.Eligió un blazer con hombreras y solapas de satén bien ajustado al cuerpo y lo usó como si fuera un vestido. Además, está cubierto de brillos y lentejuelas, un diseño ideal para usar a la noche este año.Complementó el vestuario con un par de sandalias negras altísimas con taco aguja y algunos accesorios de lujo: un choker doble y un par de aros dorados maximalistas.En cuanto al beauty look, la actriz no escatimó con el make up. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonos oscuros que difuminó a modo de smokey eyes. Completó el maquillaje con un delineado extremo en total black, máscara de pestañas haciendo juego, rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara y un lipgloss con un leve pigmento rojizo.Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron un segundo en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.