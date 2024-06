Internaron de urgencia a “La Mona Jiménez”: qué le ocurrió

Carlos La Mona Jiménez<7b> fue internado de urgencia este miércoles en la ciudad de Córdoba debido a una “gastroenteritis aguda”. Por ese motivo, el reconocido músico cuartetero debió cancelar una presentación prevista para el próximo sábado en la provincia de Mendoza.



“El show debió ser suspendido por indicación médica, ya que el rey del cuarteto presenta un cuadro de gastroenteritis aguda por lo que debió ser internado de urgencia”, informaron los organizadores Music Mix, ProShow y Universo Jiménez. Y, a través de las redes sociales, agregaron: “Apreciamos su apoyo y lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Agradecemos su comprensión”.



Sin dar mayores precisiones sobre el estado de salud del cantante de 73 años, se informó que el concierto se reprogramó para el 13 de julio.



En agosto del año pasado, La Mona también asustó a sus fanáticos por cuestiones de salud. En ese entonces fue intervenido quirúrgicamente: le pusieron un stent por una obstrucción del 80 por ciento en la arteria carótida.



La operación se realizó para "mejorar el flujo sanguíneo" del paciente, indicaron desde el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba.



En un principio había surgido la versión de que había sufrido un ACV, sin embargo el mismo músico desmintió esa información, a través de sus redes sociales, a los pocos días de haber sido dado de alta.



"Nunca tuve un ACV, llegamos justo, tal vez podría haber llegado, pero nunca llegó", aseguró "La Mona", en un video que difundió a través de Instagram.



Después de obtener el alta médica, el cuartetero contó los síntomas que tuvo antes de la operación: "Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana me vio la boca algo doblada y me dijo que fuéramos al (Instituto Modelo) Cardiológico a hacernos unos estudios".



El músico agregó que él quiso ir a la tarde pero que Juana insistió y que luego de que le hicieron los primeros estudios los médicos le dijeron: "'A cirugía en 45 minutos, esto es grave', me explicaron que la carótida estaba cerrada".



Ese mismo mes, también había sido intervenido quirúrgicamente luego de sentir un "fuerte dolor abdominal" por "un mal movimiento".



"La Mona" se mantiene arriba de los escenarios desde 1967. Desde entonces grabó más de 90 discos. (Clarín)