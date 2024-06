Lali Espósito se burló de una fake news y desmintió que abandonará el país

La respuesta de Lali Espósito a la fake news de que abandonaría el país

Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría...??‍???? jajajjajaja — Lali (@lalioficial) June 13, 2024

En las últimas horas, tras la aprobación de la Ley Bases este jueves en el Congreso, comenzó a circular una historia de Instagram que simulaba ser de Lali Espósito en la que la cantante anunciaba que se iba del país. Luego de la viralización de la fake news, la artista salió a aclarar que no era cierto y se indignó porque consideró que quienes quisieron hacerse pasar por ella, lo hicieron mal.“Amo demasiado a mi país y me duele mucho lo que está pasando y si se aprueba la ley bases (sic), no me va a quedar otra opción que irme a vivir a Miami”, decía el inicio de la historia que simulaba estar firmado por la ex Casi Ángeles.Y continuaba: “Me duele en el alma, pero no puedo ser parte de todo esto. Las minorías y las mujeres estamos en peligro con este gobierno, nos están oprimiendo más que nunca”.“Todos los días nos perdemos derechos, ojalá que todo cambie, me duele mi país. El patriarcado y el capitalismo nos están matando”, concluye la story.Después de que se hiciera viral la noticia falsa, Lali Espósito se lo tomó con humor y desmintió que ella fuera la autora de ese mensaje.Para empezar, la diva explicó qué le molestó de la difusión de la fake news: “Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría”.Por último, concluyó con emojis de asombro y risas, dando a entender que no le afectó la difusión de la noticia tras la aprobación de la ley que Javier Milei envió al Congreso.