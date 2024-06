Cami Homs habló del posible romance entre Rodrigo de Paul y Rocío Robles

Espectáculos Habló Rocío Robles tras ser vinculada a Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul cumplió 30 años y lo festejó a lo grande. Hizo una fiesta en un boliche de Puerto Madero a la que acudieron varios futbolistas de la Selección Argentina, modelos, famosos y hasta hubo show de Luck Ra.Tras el festejo surgió la información sobre un posible romance entre la modelo Rocío Robles y el jugador Alexis Mac Allister, que fue protagonista de un escándalo amoroso cuando abandonó a su novia Cami Mayan después de haberse consagrado campeón en el Mundial de Qatar. No solo la dejó de un día para el otro, sino que comenzó un romance con su mejor amiga, Ailén Cova.Quien opinó sobre este supuesto romance fue la ex de De Paul, Cami Homs, durante una entrevista con LAM: "Me parece genial. Es una bomba ella, así que los felicito. Lo felicito más a él que a ella”.“Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto, chicos, es cualquiera. No le voy a elegir la pareja a mi ex, imaginate. Que sea lo que él quiera. Nada más”, siguió.“Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que si le hace bien a él, a mis hijos también le hará bien. Mientras quiera a mis hijos, todo bien”, concluyó Cami Homs.