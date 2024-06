Graciela Alfano: “Le estoy dando al placer y al recreo que me dio la vida”

Graciela Alfano se entregó al amor y está disfrutando como nunca. Durante una entrevista con Jey Mammón para su programa "Jey 990", de Radio Splendid AM 990, la actriz reveló que está viviendo un gran momento junto a su novio Carlos."Queremos disfrutar cada minuto de nuestra vida y no generar conflicto, y lo estamos viviendo con todo lo que tenemos… Él me encaró, es un tipo muy seguro, con todas las plumas, y como buen pájaro llegó. Le dije 'estoy en un momento en el que no me va a modificar nada, yo ya tuve todo, me mueve lo que hay en el corazón' y me dijo "'tengo para que pase' y está pasando", agregó la actriz.El acaudalado empresario se puede dar todos los gustos, por eso Graciela suele mostrarse en los lugares más exclusivos: "Nos queda un mes de viaje y después vamos a Europa. Vamos a ir a navegar con sus hijas y mi hijo".Sobre sus romances y su increíble figura, Alfano dijo: "No me arrepiento de ninguna historia de amor que viví. Me cuido mucho y me hago cositas también, pero lo que me pone mejor ahora es hacer el amor y sentir el amor. Me levanto a la mañana después de todo lo que sabemos, me miro al espejo y me encanta".La actriz desea que a los argentinos le vaya tan bien como a ellos y tiene fe en el nuevo Presidente: "Soy una artista, me debo al público, tenemos que tener un sentido social, y siempre lo social me mueve. No entiendo bien lo económico, y espero que vayamos a un lugar bueno".