Subió una foto en bikini, le criticaron el exceso de Photoshop y ella contestó

Stefi Roitman hizo un posteo especial para celebrar el lanzamiento de Hotel Caracas, el nuevo disco de Mau y Ricky. El posteo por el álbum que lanzaron su marido y su cuñado no pasó desapercibido entre sus seguidores, ya que generó un debate inesperado en torno al supuesto exceso de Photoshop que tenía una imagen en la que la actriz aparece en bikini.“La primera foto está editada”, “Como que no supo usar mucho el Photoshop, ¿no?”, “¿Qué necesidad de retocar así la foto?”, “Esa edición de principiantes sí se puede ver”, “Está muy mal editada”, y “Está rara la foto, pero tiene un lomazo, eso nadie se lo puede quitar”, fueron algunos de los comentarios que coparon el posteo al ver cómo lucían las piernas y la entrepierna de Stef en la instantánea.Ante este tipo de mensaje, la esposa de Ricky Montaner decidió tomarse la situación con humor y realizó un breve descargo. “Me matan algunos comentarios. Les digo una cosa: si me hiciera Photoshop en las fotos, como mínimo lo haría bien”, expuso y genero muchas reacciones positivas entre sus fans.