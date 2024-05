Flor Vigna habló sobre los rumores de romance con el cantante de 18 kilates

Luego de que la participación de Maxi, el cantante de 18 kilates en el nuevo videoclip de Flor Vigna (llamado ‘Fui feliz’) despertara rumores de romance entre ellos, la cantante decidió poner punto final a las especulaciones y hablar de su presente sentimental., comenzó diciendo Flor en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.“Estamos los dos solteros, pero no. Hay intención de amistad, nada más”, agregó, tirando por la borda todo tipo de especulaciones sobre un proyecto laboral los unió en el plano sentimental tras su separación de Luciano Castro.“En este momento, está cerrado el corazón. Está bueno estar sola. Ahora, me tomo las noches para producir, para editar, para armar toda la agenda del equipo, así que me viene bien estar sola”, cerró Vigna, sincera.