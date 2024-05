“No tenía un mango partido al medio”, dijo la ex del marido de Jésica Cirio

Jésica Cirio se separó de Martín Insaurralde y rápidamente volvió a apostar al amor. A un año de conocerse, se casó con Elías Piccirillo, un empresario con gustos caros y gastos de millonario.



Sin embargo, en el pasado tuvo una vida humilde, según reveló su ex novia, Pamela Moreno, que salió con él cuando ambos vivían en Florencio Varela.



En diálogo con “A la tarde”, la joven aseguró que terminó internada debido al disgusto que le provocó que Elías le pidiera prestado dinero y nunca se lo devolviera.



“Yo conocí hace unos años a Elías, en 2010. No era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene. Nosotros vivíamos en Florencio Varela y la empresa donde trabajábamos se mudó del centro a zona norte. Entonces, él y la hermana se encargaban de organizar el traslado con la combi. Hasta que de un día para el otro nos quedamos sin viajar”, comenzó a contar Pamela.



“Él vivía en el fondo de Florencio Varela, en un barrio muy humilde. Cuando se separó, la hermana le prestó un cuartito donde vivía, solo tenía una cama de una plaza. La verdad que no tenía un buen pasar económico, y todos nos fuimos casi con la misma indemnización, entonces no entendemos cómo él vio algo que nosotros no vimos... Le debe a Dios y María Santa, una velita a cada uno. Dicho sea de paso, ahora que tiene plata podría devolverla”, le reclamó la ex novia de Piccirillo.



Pamela se enteró por televisión que su ex se había convertido en el nuevo amor de Jésica Cirio: “Una vez estaban hablando en la tele del nuevo novio de Jésica Cirio, y Marcela Tauro dijo que tenía mucha plata. Yo dije que no podía ser este mismo Elías porque no tenía un mango partido al medio, siempre estaba pidiendo. No lo podía creer, ¿de dónde sacó plata para llegar a lo que llegó? Todos nos quedamos totalmente asombrados”. (NA)