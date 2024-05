Wanda Nara habló sobre las reacciones de sus hijos cuando ven sus fotos hot

Wanda Nara no para de generar polémica con cada uno de sus emprendimientos. Luego de haber probado con la conducción y la música, ahora llegó el momento de sumarse a la plataforma Divas Play Mundial. La mediática es la nueva embajadora de la aplicación que ofrece contenido erótico y ya empezaron a filtrarse las primeras fotos.Como suelen hacer las influencers, le propuso a sus seguidores de Instagram que le hagan preguntas y ella se mostró dispuesta a responderlas. “¿Cómo es la relación con tus hijos al salir en revistas o en traje de baño en redes?”, fue la consulta de uno de ellos.“Mis hijos no juzgan, son libres, inteligentes e independientes”, respondió Wanda Nara haciendo referencia a Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. “Ojalá de grandes sean personas de bien que no juzgan a alguien sin conocer y menos por una foto”, agregó.“Yo crío seres humanos ejemplares, la sociedad es un desastre y es culpa de padres ausentes”, aseveró la empresaria. “A pesar de mis miles de trabajos y ocupaciones, soy la madre más presente que existe. Y sobre todo, tengo muchas charlas con mis hijos, que son muy maduros por la edad que tienen”, manifestó.