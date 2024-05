Manu Urcera reveló detalles sobre su intimidad con Nicole Neumann

Manu Urcera participo de Casino Resort, el ciclo de entrevistas que el Pollo Álvarez conduce para Infobae, y compartió detalles sobre su intimidad con Nicole Neumann. El piloto confesó que no mantiene relaciones sexuales los fines de semana con la modelo.



Urcera, de 32 años, contó que lo que menos disfruta del sexo es “cuando termina”. El Pollo Álvarez aprovechó como el piloto se prestaba a responder sus preguntas y decidió ir a fondo. El conductor le preguntó hace cuanto que no tenía relaciones con Neumann, a lo que respondió seguro: “Cero”.



Ante la sorpresa de Álvarez, Urcera explicó que al momento de la grabación, el número era cero, pero que había momentos en los que no tiene sexo con su esposa: “No, pero, yo los fines de semana me voy a las carreras y demás. Pero hay veces que no, porque llegás cansado, qué se yo”, explicó.



Álvarez le cuestionó su respuesta porque la modelo se encuentra en la última etapa del embarazo, a lo que el piloto le aseguró que “se puede”.