Al filo de la censura, aconsejó: “Hasta de la manera más simple sentite bella”

Durante la temporada teatral en Mar del Plata, Mónica Farro protagonizó la obra El Plan. Tras la época estival, la vedette no para de llamar la atención con sus osadas fotografías que, en muchos casos están al filo de la censura.En esta oportunidad, la uruguaya posteó una imagen de costado en la que casi se ve su parte más íntima. Junto a la postal, escribió: “Hasta de la manera más simple sentite bella”."Fui muy infiel y muy chonguera. De verdad fui muy infiel, uf. Cuando era infiel me cuidaba mucho porque era casada. Estuve con mucha gente por unos cuantos años", confesó días pasados."Necesitaba experiencia, me casé muy joven, por eso necesitaba experiencia. Mi primer marido fue el futbolista, el papá de mi hijo, y me dejó por infiel. Me dejó después de diecisiete años de casada, estuve mucho tiempo con él", sumó.Y agregó: "De esos años que estuve casada, fui infiel unos siete u ocho años. Lo que pasa es que necesitaba experiencia. Igual no era que lo engañaba todos los días, tenía algunas cositas que mantenía con mi marido"."Seguía casada porque quería a esa persona, pero necesitaba experiencia, porque me casé virgen, ponele en algún punto", remarcó Mónica sobre su antiguo matrimonio.