La colección de microbikinis de la protagonista de "Nahir"

Las microbikinis preferidas de Valentina Zenere

Valentina Zenere, la actriz e influencer que está en boca de todos por su papel protagónico en Nahir, la nueva película de Amazon Prime Video que relata el asesinato de Fernando Pastorizzo; es, sin dudas, un auténtica fashionista.En sus redes sociales, la rubia suele compartir looks de alto voltaje con sus casi 12 millones de seguidores de Instagram. Fanática de las microbikinis, mostró su enorme colección y deslumbró a todos con sus apuestas de verano más cancheras.En una de las imágenes que compartió en su feed, se mostró con un conjunto de dos piezas en color azul eléctrico con corpiño tipo triangulito y bombacha colaless ultracavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Combinó el equipo con un pañuelo estampado en la cabeza, de base off white con dibujos abstractos en colores como el amarillo y el celeste.En otra oportunidad, combinó una microbikini total black simple y clásica con un sombrero de mimbre en color natural y causó revuelo en la aplicación de fotos.Sin dudas, la it girl es fanática de los conjuntos más audaces y llamativos. Desde la playa, se lució con una dupla de alto impacto confeccionada en lúrex plateado. ¿Los detalles? El corpiño es triangular y la bombacha es diminuta, colaless y cuenta con tiritas regulables que se atan en forma de moño.Apostando por un traje de baño más colorido, deslumbró con un diseño de dos piezas color rosa chicle. El mismo cuenta con detalles de encaje negro y breteles bien finos al tono. Completó el look con un par de lentes de sol rectangulares en total black y llevó una toalla blanca en la cabeza.Las microbikinis bicolor fueron el hit del verano 2024 y la influencer lo sabe. Frente al espejo del baño, se fotografió con un traje de baño de dos piezas en azul Francia con vivos y breteles en naranja neón.¿Los detalles de la apuesta? El corpiño es rectangular, cuenta con frunces en la parte superior e inferior de la pieza y tiene ajuste en el centro de la moldería. La bombacha, en tanto, es tiro alto, colaless y tiene tiritas de ajuste que se atan en forma de moño. Coronó el look con un sombrero marrón.Finalmente, Zenere no pudo resistirse a las microbikinis estampadas y posó con el mar de fondo con un modelo de dos piezas con un diseño textil abstracto en tonos marrones y grises.