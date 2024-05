Lourdes Sánchez ocupará un cargo público en la provincia de Corrientes

Foto: Lourdes Sánchez fue designada por Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, como directora general del Teatro Oficial Juan de Vera

La bailarina Lourdes Sánchez fue designada por Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, como directora general del Teatro Oficial Juan de Vera, emblemática plaza cultural de la ciudad litoraleña.La noticia se hizo oficial a través de la cuenta de X (antes Twitter) del mandatario, que explicó los motivos por el que la eligió para el cargo: “Su formación en este escenario, sumadas a su experiencia y visión, permitirán al gran coliseo de Corrientes fortalecer su rol cultural, enriquecer su cartelera y continuar proyectándose como referencia artística en Argentina”, expresó, antes de darle la bienvenida formal.La bailarina reposteó el mensaje a través de sus historias de Instagram y se mostró muy contenta por esta decisión. “Siento una enorme emoción. Vamos a devolverle el brillo a ese teatro”, escribió Lourdes, quien más tarde le confió adetalles de las negociaciones que la llevaron a asumir el cargo.“Ayer nos reunimos con el gobernador. Le había presentado el proyecto, le gustó la propuesta y lo anunció”, señaló la artista desde la provincia de la cual es oriunda y en la que visitó el sitio en el cual llevará adelante su tarea. “Recorrimos el teatro que está cerrado ya hace un par de años porque están perfeccionándolo. Todavía le queda un año más. Es un teatro que hoy justamente cumple 111 años y es toda una reliquia”, agregó.En el mismo sentido, la bailarina anticipó para cuándo proyecta la reinaguración de la sala: “Hay que cuidar cada cada detalle de la restauración, así que se está haciendo todo para que se acelere y se pueda reabrir el 25 de mayo del 2025″, afirmó emocionada. Es que no se trata de un tablado más, es el que la conecta con su niñez, con sus primeros pasos en el oficio y con la puesta en valor se propone que otros chicos y chicas puedan cumplir sus sueños.“Yo estoy súper feliz y ayer fue un día muy movilizante para mí. Ese teatro significa mucho. Fue mi primer escenario. Bailé mucho, me formé aquí y tengo el recuerdo de un teatro lleno de actividad artística. Así que queremos devolverle ese brillo y que la gente pueda disfrutarlo”, concluyó.En tanto, el gobernador de Corrientes también se pronunció al respecto. “Le hicimos la propuesta y nos acompañará en la tarea de revalorizarlo y potenciarlo para que vuelva a tener su esplendor, y trabajará junto a todo el equipo técnico que lo viene haciendo actualmente”, sostuvo luego de reunirse con Lourdes en la Casa de Gobierno. “Lourdes nos presentó una propuesta cultural, que la analizamos, y es muy interesante, ya que apunta a poner de pie al teatro” sumó.“Su misión será armar y fortalecer una agenda cultural que por su formación en este escenario, sumadas a su experiencia y visión, permitirán al gran coliseo de Corrientes podrá fortalecer su rol cultural, enriquecer su cartelera y continuar proyectándose como referencia artística en la Argentina”, reconoció.Además, “Lourdes ocupará ese rol para que el público pueda disfrutar de uno de los tesoros culturales que tiene la provincia”, afirmó Valdés. En tanto, la bailarina sumó: “Tenemos que sacar adelante este teatro en conjunto para que vuelva a la actividad con una buena agenda no solo de espectáculos, sino un centro cultural donde la gente pueda venir a estudiar teatro, ópera, música y ballet”.En su comunicación oficial, Valdés mostró fotos de la recorrida por el teatro y dio más detalles: “Lo estamos refaccionando integralmente para que su staff de bailarines y músicos, así como espectadores, lo disfruten en toda su majestuosidad”, escribió en X. Y añadió: “Las obras son financiadas por el gobierno de Corrientes y abarcan escenario, foso, plateas, palcos, camarines, talleres, boleterías y sanitarios, además de áreas técnico-administrativas y sistemas de funcionamiento general”.Por último, la bailarina utilizó sus rede sociales para publicar un video de ella en blanco y negro y ahí también escribió unas palabras. “Soy un huracán de emociones, deseo con todo mi corazón que nuestro amado teatro vuelva a brillar y sea un espacio cultural de gran relevancia en la región y el país. Siempre admiré y respeté mucho a mi vecino José Ramírez quien fue muchos años el director del teatro, hoy ocupar ese puesto me llena de orgullo, gracias Gustavo Valdés por dar esa posibilidad a una mujer”, cerró.