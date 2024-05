Florencia Peña contó que dejó de practicar el poliamor con su pareja

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León se casaron a fines del año pasado, celebrando sus más de diez años de pareja, y dejando atrás los rumores de infidelidad de él que culminaron con la actriz revelando que practicaban el poliamor.En 2017, poco después del nacimiento de Felipe, el único hijo de la pareja, una mujer llamada Eliana Mendoza recorrió los medios de comunicación afirmando que era la amante de Ponce de León, a lo que Florencia le respondió reveló la modalidad amorosa que practicaban ambos.Desde ese momento, los dichos de la actriz no solo llevaron a cientos de argentinos a averiguar de qué se trataba ese término, sino que también lo instaló en toda conversación sobre personas que no podían “resistir” la monogamia.Esta semana, la actriz charló largo y tendido con Julián Padilla de, y le contó todo sobre la nueva versión dela obra que estrenó recientemente en Buenos Aires tras su exitoso paso por Carlos Paz y allí reveló que ya no practica el poliamor con su marido y justificó esta decisión.“Fueron cinco años de vivir separados y necesitamos eso en ese momento. Ahora estamos como en otra... Yo creo que las relaciones tienen que ver con la madurez de cada ser y los contratos se pueden replantear, no es un contrato que se sella y te quedaste”, señaló.“Hace 11 años que estamos juntos y nuestras necesidades como pareja fueron cambiando, y ni hablar cuando llegó Felipe”, recordó. “Yo siempre me planteo lo incómodo, y es incómodo plantearse la monogamia porque hay algo de pertenencia, de nuestros mandatos, de la estructura, de que culturalmente somos seres monogámicos aunque no lo seamos de manera natural...”, agregó.“Estoy por cumplir 50 y las prioridades también se ponen en otro lado. El sexo también cobra otra dimensión distinta. Esa importancia después se pone en un lugar más relativo, y no tiene que ver solo con la edad, yo voy a ser siempre una mina muy sexual, pero con prioridades”, cerró Florencia Peña sobre su decisión de dar de baja el poliamor.