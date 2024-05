Más pícara que nunca, la China Suárez se bajó el pantalón para mostrar algo

La China Suárez es un claro ícono de moda y tendencias. En esta oportunidad compartió un posteo con un look completamente jugado: se lució con un corpiño de microtul con detalles de encaje y usó un jean ultra tiro bajo que dejó ver su bronceado con la marca de su microbikini.Pero eso no fue todo. Como ya dejó en claro varias veces, es fanática de la tendencia coquette y esta vez no la dejó pasar desapercibida ya que sumó varios apliques de moños en su cabeza.“Les quema el fireeee pero también tengo ice”, escribió la actriz en el pie de las postales.