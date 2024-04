Eduardo de la Puente sufrió un ACV: grabó un video con mensaje tranquilizador

El conductor radial Eduardo de la Puente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) e intentó transmitirle tranquilidad a sus seguidores por medio de un video que publicó en redes sociales."Ayer sufrí un ACV. La saqué bastante barata por suerte. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego", contó el comunicador."Estoy siendo muy bien atendido por médicos, estoy acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por la maquinita que hace Ping", aseguró el presentador desde la clínica donde se está recuperando.De la Puente se ausentará del ciclo Clásico de clásicos en la FM Rock & Pop y la gente que lo sigue lo llenó de mensajes de cariño y aliento mediante las redes sociales.De la Puente comenzó a hacer radio en Rock & Pop en 1989 y se hizo conocido cuando formó parte del éxito televisivo Caiga Quien Caiga, junto a Mario Pergolini y Juan Di Natale.El periodista de 60 años formó parte de programas radiales como ¿Cuál es?, Volumen 3, De esta noche no pasa, Negrópilis, No vuelvas y Todos Mienten, todos por Rock & Pop. Estuvo en varios programas de televisión, fue editor de revistas y escribió ocho libros y una novela.En paralelo a su gran carrera laboral, el periodista enfrentó varias batallas. "Emocionalmente, soy un desastre, o fui un desastre toda mi vida y es una lucha constante", manifestó en una entrevista.