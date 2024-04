Emilia Mernes brindó un show explosivo con un emotivo descargo entre lágrimas

Emilia Mernes, dio inicio a sucon un espectacular show en el Movistar Arena, en el que destacó la estética de los 2000. La cantante entrerriana oriunda de Nogoyá hizo un fuerte descargo sobre las críticas que recibe y pidió que no se compare a las artistas mujeres. El concierto estuvo lleno de baile, estuvo acompañada de varios invitados y realizó múltiples cambios de vestuario.En noviembre, Emilia lanzó su segundo disco,, un álbum inspirado en la década del 2000 y que creó alrededor de la cantante de 27 años una imagen que se volvió característica de ella. Tanto las canciones como la estética fueron las que Emilia trasladó al escenario del Movistar Arena este 6 de abril.

"Me he sentido muy abrumada"

Emotivas palabras dedicadas a su papá

Las butacas se llenaron de fanáticos, en su mayoría niñas, luciendo los icónicos looks de su ídola. Dos colitas de pelo, las clásicas baby tees, polleras cortas, tiro bajo, mucho rosa y los infaltables brillos debajo de los ojos completaron el outfit de los presentes.Luego del paso de Connie Isla, la primera de las distintas teloneras mujeres que acompañarán a la artista en su decena de shows, la imagen de los ojos de Emilia se proyectó en la pantalla detrás del escenario, que rápidamente se convirtió en una versión animada. Como parte de la escenografía, una estrella de metal se formó en el centro y, al abrirse, Mernes apareció detrás de ella.Ante los gritos del público, la cantante quebró en llanto y dijo: “Yo soñaba con ser artista pero lo veía tan lejano, por ser de donde era. Pero miren…Creo que todos los presentes sabemos lo que significa tener un sueño, lo que cuesta, el sacrificio y esfuerzo que hay que hacer”, abrió.“Les voy a ser sincera. Estas últimas semanas me he sentido muy abrumada y muy cansada por todo el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar muy hermoso donde puedo interactuar con ustedes, pero a veces se transforma en un lugar muy hostil, y por eso les pido disculpas si desaparecí en algún momento”, agregó Emilia, ante los gritos de apoyo.Contradiciendo las críticas que la acusaron de quedarse callada, sumó: “Si yo no hubiese hecho mi terapia, no hubiera trabajado en el amor propio, no sé si hubiese sido posible que yo esté parada ante todos ustedes. Me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas, y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante, o simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular”.Además, habló del trato a las mujeres en la industria de la música y pidió que se las deje de comparar: “Me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran, que amo, pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente. Es agotador, se nos exige tanto en la industria... Que nos copiamos, que quién hizo más números, que quién usó esto primero. Basta, acompáñenos. A mí me encanta ver cuando mis compañeras se paran en el escenario y luchan por nuestros derechos, loco. Me enojé”.Tras hacer su descargo, la cantante aprovechó para agradecer a su familia, amigos y fanáticos, y no dejó fuera a su pareja. “Quiero agradecer a mi compañero, Mauro. Es la persona más importante para mí en el mundo, la más increíble. Que me ayuda a ser mejor y quien me enseñó el significado de un amor sano. Y que lo que verdaderamente importa es que lo creamos juntos puertas para adentro”, cerró, invitando al propio Duki al escenario, el primero de los invitados de la noche.Juntos cantaron Como Si no Importara y compartieron románticos besos durante toda la duración del tema, provocando los gritos de todos los fans, publicóEl momento más fuerte de la noche fue cuando Emilia se sentó en un sillón para cantar Guerrero, la canción dedicada a su padre, quien estuvo al borde de la muerte luchando contra un cáncer y quien se encontraba en primera fila observándola.Ella apenas pudo expedir algunas partes de la letra, ya que se quebró en llanto. Mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, fue el público quien la ayudó a terminar la canción. “Quiero agradecer a mi papá, por ser mi mayor inspiración y por ser mi ejemplo de lucha y valentía. Te amo”, concluyó Mernes.

Invitados especiales

Los invitados especiales no cesaban y Nicki Nicole le sumó abrazos, besos y perreos a Emilia, quien también tuvo su reencuentro con algunos de los integrantes de Los del Espacio como FMK y Tiago PZK, que se adueñaron del escenario y del delirio de la gente cuando cantaron “Una foto remix”. Unos minutos después, Callejero Fino hizo lo propio poniendo a bailar a todos con “En la intimidad”.La noche del sábado dio lugar al primer show de los 10 Movistar Arena que Emilia agotó en tan solo 10 horas. El tour continuará con las fechas del 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, y el 3, 29, 30 y 31 de mayo. En el medio visitará distintas provincias y países limítrofes, como Córdoba, Salta, Mendoza y Rosario, además de Uruguay y Paraguay. La gira seguirá con ocho conciertos en España y cerrará con dos en el Estadio José Amalfitani, los próximos 12 y 13 de octubre.