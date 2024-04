Julieta Poggio estaría en pareja con un famoso influencer

Desde que su paso por Gran Hermano la convirtió en una estrella, Julieta Poggio no deja de estar en la boca de todos los medios. La actriz está en un presente profesional increíble con funciones en el teatro, trabajos con marcas y su rol como panelista en GH2024. Sin embargo, su vida amorosa parecía ser una gran incertidumbre.Luego de su eliminación del reality Juli Poggio rompió con su novio Lucas Bardelli y, durante el verano, enfrentó rumores de romance con Marcos Ginocchio, el ganador de GH2022, que luego se encargaría de confirmar. Sin embargo, se viralizó una foto que aseguraría que el corazón de la actriz ya está ocupado.La cuenta de Instagram @Chismesdeker publicó un reel sorprendida al ver una foto de Juli Poggio tomada de la mano de Grego Rossello, el reconocido influencer. “What? ¡No me venía venir este romance para nada! ¿Quienes son? Juli Poggio y Grego Rossello”, aseguró la influencer y preguntó: “¿Hay amor?”.Ker, la periodista a cargo de la cuenta, escribió junto al video: “New romance???? Juli Poggio y Grego Rosselló ??? ¿Te gusta la pareja? Se viene #grejuli ??”.Hasta el momento, ninguno de los dos famosos dio declaraciones al respecto. Sin embargo, los seguidores de ambos creen que se puede tratar de una campaña de moda. “La foto parece muy campaña de algo Fashion. No creo que estén juntos”, escribió una de las seguidoras de Ker.El año pasado, Juli Poggio visitó todos los programas de televisión y streaming luego de su exitosa participación en Gran Hermano. La joven actriz y bailarina estuvo presente en “Ferné con Grego”, el programa de streaming que conduce Grego Rossello, donde curiosamente hablaron de su vida amorosa.En octubre de 2023, Julieta visitó el programa acompañada por Daniela Celis, su compañera en GH, y habló de sus sentimientos por Marcos Ginocchio. En la entrevista, la influencer aseguró que con el ganador de GH eran solo amigos y declaró: “Obviamente lo que siento por él es súper real. Es una de las personas que más me llevo de la casa, que confío, que le cuento mis proyectos, que si tengo que pedir un consejo, lo hago. Y nada, es re lindo también eso, y que sigamos igual desde ese día, hace un año”.