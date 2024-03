Dalma Maradona reveló que estuvo “bastante complicada” de salud

Dalma Maradona reapareció en sus redes sociales y se dirigió a sus seguidores con un preguntas y respuestas respondiendo todas las dudas. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe llevaba algunos meses alejada de los medios y reveló que esta situación se dio por un problema de salud que tuvo que resolver.



Una de sus seguidoras en Instagram le consultó si actualmente estaba trabajando y la actriz fue contundente al respecto. “Desde que dejé la radio no trabajé porque estuve bastante complicada de salud”, escribió en una de sus historias. Hasta julio de 2023, la actriz había formado parte del programa ‘Un Día Perfecto’ por Radio Metro.



Además añadió que ya se encuentra mejor de salud y con ganas de volver a trabajar. “Pero ahora estoy perfecta y arranco un proyecto súper en los primeros días de abril”, comentó.





Dentro del juego de preguntas y respuestas, Dalma reveló detalles sobre otros aspectos sobre su vida como el vínculo de sus hijas, su relación con su sobrino Benjamín Agüero, el hijo de Giannina y el Kun Agüero, la relación con el resto de sus hermanos y habló sobre el juicio que se llevará a cabo por la muerte de Diego Maradona.



La actriz se refirió a Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando, los hijos que tuvo Maradona por fuera de su matrimonio con Claudia Villafañe. En el posteo, Dalma aseguró que no tiene vínculo con algunos de ellos por decisión mutua. “Para que exista una relación tiene que ser mutua y si ninguno de los dos lados está interesado ¿Por qué siempre la culpa es de un solo lado? ¡A veces las personas son tan distintas que no se da!”, empezó con su descargo.



Y añadió: “Nos culpan por haber sido las hijas que compartieron toda su vida con él… Mala leche son algunas cosas que tuve que escuchar que me hacen no querer tener nada que ver con nadie”



Además aseguró que una de las cosas que menos disfruta de ser hija de Maradona es “que la gente supone que sabe de su vida por escuchar en la tele a un bobo que dice cualquier cosa”. Sin embargo aseguró que “disfrutó haber compartido la vida con él”.



Por otra parte, habló sobre el juicio que comenzará este 4 de junio por la muerte de Maradona con 8 imputados y varios testigos. Uno de sus seguidores le consultó si finalmente habría justicia para ‘El Diego’ y Dalma aseguró: “Ya empezó el juicio y no hay vuelta atrás. Confío mucho en la justicia y siento que esto es solo el comienzo”.



Sobre su familia habló de sus hijas, Roma y Azul, cómo es el vínculo entre ellas y el cariño que tienen por Benja Agüero, su sobrino. “Me encanta verlas juntas”, confesó y añadió: “Azul se desespera por Roma y apenas se levanta la quiere ir a buscar al grito de ‘mana’ (hermana) y Roma le tiene mucha paciencia. Azul es cariñosa e intensa y Roma es delicada y paciente”.



En referencia a su sobrino expresó: “Benja es todo lo que está bien. Es un primo dedicado a sus primas”.