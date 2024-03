Le quitaron la sedación a Roly Serrano: cómo evoluciona su salud

Le quitaron la sedación a Roly Serrano. Así lo informó su amigo Osvaldo Laport en diálogo con DDM (América). El actor continúa internado con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Médico de Alta Complejidad tras sufrir un accidente automovilístico en la Ruta 9.



Laport, que está en constante comunicación con la familia de Roly, dio a conocer un audio de la hermana del actor que le daba buenas noticias. “Recién nos dieron el parte y no sabés que contentos salimos. El doctor nos dijo que ya se le quitó por completo la sedación, hay que ir esperando a ver si de a poquito empieza a abrir los ojitos”, se la escucha decir.



Y agrega: “De la parte renal dijo que ya estaba completamente bien. No tiene ninguna otra medicación, así que todo bien, positivo. Igual nos dijo que no deja de ser un paciente de riesgo, pero lo que tiene que hacer es que su pulmoncito que empiece a respirar”.



Al respecto, Laport destacó: “Quiero agradecer profundamente a todos los trabajadores de la salud de la clínica IMAC que están acompañando a Rolito, a un montón de amigos y familiares que lo amamos y a varios ángeles que estuvieron con el gordo al momento del accidente hasta que llegó a aquí”. (TN)