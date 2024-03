Abogados de Emilia Mernes intimaron a emprendedora: lo que sucedió

Emilia Mernes se volvió tendencia en las últimas horas luego de que se diera a conocer en las redes que sus abogados le pidieron a una emprendedora dar de baja sus productos relacionados a la cantante. La noticia generó revuelo entre los internautas y las críticas no tardaron en llegar.Ourfreedom Store, el emprendimiento de San Miguel que vende “merchandising” no oficial de distintos artistas, recibió una intimación y lo contaron en redes: “El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo)”.En tanto, explicó dicha intimación argumentaba "que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre". "Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender", explicaron en historias de Instagram.Tras el revuelo, la dueña del emprendimiento publicó: "Quiero aclarar que no quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. La mayoría de las veces de este tipo de situaciones se deben a los managers o los que manejan la imagen de X artista". "Ella ya se comunicó conmigo y me avisó de que no estaba al tanto de la situación y que está todo bien. Espero que estén todos bien y que tengan una buena noche", explicó. Fuente: (MinutoUno)