Cómo es la nueva vida de Silvia Suller lejos de las cámaras

Guido Suller reapareció en televisión y dio detalles sobre la vida de su hermana Silvia, tras su alejamiento de los medios. El reconocido actor afirmó que no mantiene relación con ella, aunque sí tiene contacto con su sobrina Marilyn.



Igualmente, antes de aparecer en televisión, Silvia Süller se dedicó al modelaje, saliendo “Reina de la Primavera” y participando en varios desfiles, resultando ganadora de muchos de ellos. Sin embargo, años más tarde, en 1987 se sometió a su primera mastoplastia, y desde ese entonces su busto sería uno de sus más importantes atributos en su carrera de vedette. Silvia Süller tuvo un hijo con Silvio Soldán y en 1993 se separaron, fue ahí cuando despegó su carrera de vedette mediática.



De las últimas noticias que se conocen de la ex vedette es que el 21 de marzo de 2018, fue internada de urgencia en el Hospital de Ramos Mejía tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Un día después fue operada, se le colocó un stent y desde aquella operación no volvió a tener problemas de salud, o al menos no del corazón.



Silvia Suller enfrenta dificultades económicas, luego de desvincularse por completo de la televisión, la ex vedette recibe pocos ingresos y los que recibe le sirven para cubrir sus gastos de alimentación.



Si bien se alejó de los medios, no abandonó su faceta mediática ya que encontró en TikTok su lugar para exponer su día a día.



La ex modelo dedica sus noches para realizar transmisiones en vivo en dicha plataforma, según su hermano ella ya se acostumbró a llevar “esta nueva vida” en la que recibe regalos que sirven como dinero a través de la aplicación. (Radio Mitre)