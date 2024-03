Duki reveló sus métodos para enamorar a Emilia Mernes

Emilia Mernes y Duki son una de las parejas más queridas por los argentinos y desde que anunciaron su relación en 2021 se muestran muy románticos en sus redes sociales. Duki habló sobre su vínculo con la cantante y reveló cuáles son sus actos románticos que la enamoran día a día.



Mauro Lombardo, más conocido como Duki, estuvo presente en Soñé que Volaba, el programa de streaming que emite el canal Olga. En dicha entrevista, el cantante de trap fue consultado sobre sus gestos románticos y fue contundente con su respuesta.



“Yo creo que hay un mal concepto de ser romántico. La gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velas y un par de flores”, dio su opinión Duki sobre este tema y aseguró: “Para mí eso no es romántico, es querer quedar bien con tu mujer”.



Tras estas declaraciones, Duki explicó lo que significaba el romance para él y cuáles son los detalles románticos que tiene con Emilia. “Para mí ser romántico es levantarme a la mañana y limpiar todo el pis y la caca de Roma (su perrita) para que no lo tenga que hacer Emi, como hoy. Eso me parece romántico”, detalló.



El intérprete de “Antes de perderte” explicó que para él, los actos románticos están en hechos cotidianos, pensar en el otro y estar presente para el otro. “Es re romántico pensar que ella no se levante y tenga que limpiar la mierda de Roma, porque es un estrés”, cerró.