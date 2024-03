El pedido de Coti Romero tras someterse a un nuevo retoque estético

Coti Romero se sometió a un nuevo retoque estético y les pidió a sus fanáticos que no se enojaran con ella. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano se sinceró y contó qué fue lo que se hizo en esta ocasión.“Me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez”, escribió ella en el canal de difusión de Instagram en el que interactúa con sus seguidores más fieles. “Me van a ver inflamadita por una semana pero no se enojen conmigo”, dijo.En sus mensajes, la influencer les explicó a sus fanáticos que era “mínimo” el retoque que se había hecho. Sin embargo, varios de ellos le dejaron emojis de caritas enfurecidas para expresar su descontento con la situación. “Las amo, solo que soy Coty y mi segundo nombre es ‘Terca’”, acotó.“Me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché”, aseguró también para llevarles tranquilidad. La preocupación surgió por algunos inconvenientes que la ex Gran Hermano tuvo en otras ocasiones con este tipo de retoques. “Prometo que no hay más”, aclaró.