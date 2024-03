Alex Caniggia cruzó a Lali Espósito por su enfrentamiento con Milei

En sus redes sociales, Alex Caniggia publicó un posteo en donde acusa a la actriz, Lali" Espósito, de lavar dinero y no tener talento.



En su cuenta de "X" (ex Twitter) publicó un posteo fiel a su estilo y sin motivo aparente destrozó a la cantante.



"Lali Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero", arrancó con su descargo el hijo de Claudio Paul Caniggia.



Posteriormente, acusó a la artista de lavar dinero para Cristina Kirchner y Alberto Fernández.



"Ama a los peronchos, porque ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vice coimero", escribió el mediático.

Para cerrar el tuit manifestó su apoyo a Javier Milei."Peluca, no le des más bola, que le conteste Adorni que cerrando oj... es certero", expresó haciendo mención a Manuel Adorni, el vocero presidencial.



La publicación de Alex en sus redes sociales causó mucho revuelo entre los usuarios de "X", quienes no dudaron en repudiar los dichos del "Emperador".



"Alex, a vos solo te conocen por ser hijo del `pájaro`, ¡A Lali por méritos propios! Gran diferencia, llamate al silencio mejor", "Llegaba 3 meses tarde el loco éste, y ni con todo el tiempo que se tardó pudo escribir algo interesante", "Te banco pero el que se mete con Lali sale cancelado de por vida", fueron algunas de las respuestas que no tardaron en llegar. (NA)