“Fui prostituta y mi hija me trata como basura”, dijo la madre de Romina Uhrig

Hace pocos días, Romina Uhrig y su ex marido, Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero y la ex participante de Gran Hermano aseguró que está tranquila, pero que la situación la perjudica a nivel laboral porque pierde trabajos en redes sociales por el prejuicio de las empresas que la contratan.



Pero como si esto fuera poco, su madre, Lidia Uhrig, fue a LAM y reveló detalles inéditos de su vida. “Me cansé de que me trate como basura y que valore más al padre. Si el padre no le quiso dar el apellido. Ella tiene mi apellido y es mucha la historia”, comenzó a contar Lidia.



“Ella cambió cuando empezó con este hombre Festa. Ella era diferente. Me cansaron sus desprecios. Me cansó que siempre elija al papá cuando yo siempre estuve. El padre dijo que no quería saber nada de ella. Yo sufrí violencia de género. Me han violado, el padre de ella con la panza así de grande me pegaba. Yo sufrí y las pasé todas. Desde chica. Quiero que Romina vuelva a ser ella”, pidió la madre de la ex Gran Hermano.



"Yo empecé a trabajar en la noche… Jamás había hecho un bucal, chicas. En mi vida. Jamás y empecé a trabajar porque una chica me dijo que era para hacer copas. Romina tenía 6 meses y yo no tenía ni para comprarle una leche. Hice ese trabajo, pero me costó un montón. Ahora vivo de un kiosco, gracias a Dios. Trabajé en saunas y habré estado 8 años en Liniers. Por eso no puede estar presente como madre. Yo vivía con mi mamá y tenía que mantenerla a ella, a mi hermana Fabiana, a Laurita y en ese momento tenía cuatro chicos. Después el papá cayó con cáncer en los huesos. A él a veces lo veía pidiendo comida. Yo preferí trabajar de eso. Yo ya no puedo tener relaciones sexuales. Yo ya no tengo vida. La que no trabajó y no conoce el trabajo ese, les puedo asegurar que no es lindo”, continuó.



“Romi, perdoname, pero yo creo que vos estás enferma. Sé que vas a ver la nota, me parece que vos estás enferma...", consideró la mamá de Romina, por notar a su hija con actitudes extrañas.



Romina habló de su dura infancia

La ex Gran Hermano había contado algunos detalles sobre la vida de su madre, durante una entrevista en PH: “Cuando tenía 10 años, mi mamá se quiso matar. Estuvo muy mal porque un hombre la enloqueció. A mi vieja le costó muchísimo salir de eso. Se quiso matar, estuvo muy mal porque este hombre la enloqueció. Yo a mi vieja la saqué porque estaba por colgarse de una soga. Estaba en el baño de la casa donde vivíamos por ahorcarse y yo la saqué. Mi mamá se quemaba con los cigarrillos”.



Romina fue muy criticada por haber ingresado al reality tantos meses y dejar a sus tres hijas pequeñas sin verla por tanto tiempo. Pero ella explicó que quería darles una mejor vida que la que ella tuvo cuando fue chica. Su madre Lidia consideró que fue una buena decisión: “Mejor entrar a la casa que meterse en la noche”. (NA)