Todos los ganadores de los Oscars, categoría por categoría

Al Pacino es el encargado de entregar el premio a la Mejor película del año. El premio queda en manos de Christopher Nolan y su Oppenheimer, que se llevó siete estatuillas de las 13 a las que aspiraba. “Soñé tanto tiempo por este momento y ahora está pasando”, expresó Thomas, productora del film, quien destacó la importancia de la audiencia que acompañó al film, un verdadero éxito en taquilla.



Sally Field, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Charlize Theron y Jessica Lange presentaron a las nominadas a mejor actriz: Sandra Hüller por Anatomía de una caída; Emma Stone por Pobres criaturas; Lily Gladstone por Los asesinos de la luna; Annette Bening por Nyad y Carey Mulligan por Maestro. Yeoh, quien obtuvo el galardón en 2023 por Todo en todas partes al mismo tiempo, anunció la ganadora. El Oscar fue para Emma Stone por Pobres criaturas, en el que interpreta a Bella Baxter, un personaje sumamente complejo al que le aporta una gran humanidad.



La actriz ya había obtenido la estatuilla en 2017 por La La Land. “Estoy muy abrumada”, dijo Stone, quien mostró cómo se le rompió el vestido: “Creo que fue durante la performance de ‘I’m Just Ken’”, bromeó. Stone le dedicó el premio a las actrices nominadas, especialmente a Lily Gladstone. Luego, le agradeció a Yorgos Lanthimos, con quien ya había trabajado en La favorita, largometraje por el que también aspiró a la estatuilla dorada. “Me diste un gran regalo con Bella, Yorgos, muchas gracias por haberme convocado”, expresó Stone, quien concluyó el discurso con un sentido mensaje a su hija, entre lágrimas. “Pusiste mi mundo en Technicolor”, manifestó.



El gran Steven Spielberg presentó a los mejores directores nominados, y anunció el ganador. En una decisión predecible -y respaldada por el Sindicato de Directores semanas atrás-, el Oscar fue para Christopher Nolan por Oppenheimer. El cineasta le dedicó el premio a todo su elenco y a su equipo de trabajo. “Gracias a todos los que creyeron en mí durante toda mi carrera y a la increíble Emma Thomas, la productora de todas mis películas y de todos mis hijos”, remarcó el realizador sobre su talentosa esposa.



Nicolas Cage, Matthew McCounaghey, Ben Kingsley, Brendan Fraser y Forest Whitaker todos ganadores del premio de la Academia, presentaron a los nominados a mejor actor de esta ceremonia: Jeffrey Wright por Ficción estadounidense; Paul Giamatti por Los que se quedan; Bradley Cooper por Maestro; Cillian Murphy por Oppenheimer; y Colman Domingo por Rustin.



El ganador a la estatuilla fue Cillian Murphy por su trabajo en el largometraje de Christopher Nolan, a quien le agradeció al comienzo de su discurso. “Todos mis compañeros de trabajo me acompañaron, me ayudaron en este viaje. Soy un irlandés muy orgulloso, hicimos una película sobre un hombre que creó la bomba atómica y hoy se lo quiero dedicar a todos los que llevan la paz en distintas partes del mundo”, declaró el intérprete.



Luego de una pausa, se emitió el sentido segmento In Memoriam, en recuerdo de las figuras de la industria fallecidas en el último año, entre ellas, Alan Arkin, Tom Wilkinson, Jane Birkin, Paul Reubens, Piper Laurie, Ryan O’Neal, Ryuichi Sakamoto, Robbie Robertson, Matthew Perry, Carl Weathers, y Tina Turner, entre muchísimos otros queridos artistas.



Andrea Bocelli y su hijo Mateo fueron los encargados de interpretar “Con Te Partiro” en ese sentido momento de la noche.



El músico Bad Bunny y el actor Dwayne Johnson presentaron el galardón a la mejor película internacional. La estatuilla fue a manos de Jonathan Glazer, realizador británico de Zona de interés, film que actualmente se puede ver en salas comerciales de nuestro país. El director recibió el galardón junto a los productores de su largometraje y se quebró al hablar de la temática de su film, al recordar a las víctimas del Holocausto y al hacer hincapié en “la deshumanización” que azota al mundo y que quiso mostrar en su aclamada producción.



La Sociedad de la Nieve, que contaba con participación argentina y hasta paranaense en la producción, finalmente no pudo quedarse con la estatuilla.