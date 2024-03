Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero

En las últimas horas, la ex finalista deRomina Uhrig (36) y su expareja, Walter Festa (54), ex intendente de Moreno, fueron imputados por lavado de dinero, según informaron enFue el periodista Rodrigo Alegre quien contó detalles de la causa que está siendo investigada en la Justicia Federal de Morón. “Estamos hablando de una imputación, en este caso en la Justicia, por lavado de dinero contra el exintendente de Moreno, Walter Festa, y contra su exesposa, Romina Uhrig, quien en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano”, comenzó diciendo.“A ambos los están imputando por el delito de lavado de dinero. Hay una causa que está en la Justicia federal de Morón. La fiscal, Mariela Labozzeta y el fiscal, Leonardo Filippini, imputan a ambos por lavado de dinero”, especificó Rodrigo a través de su información.Y subrayó: “Repito, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y a su pareja, Romina Uhrig, finalista de Gran Hermano, exmiembro de la Cámara de Diputados de la Nación, y a dos personas más que también tenían vínculos con ellos, y una de ellas trabajaba en la municipalidad de Moreno, están siendo investigados por el delito de lavado de dinero”."La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la Justicia provincial, donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa, se desprende ahora esto, la imputación contra Romina Uhrig", detalló el periodista.En ese sentido, enumeró: "Hay una serie de propiedades en la Costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate”.“La Justicia está pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al mismo tiempo, está pidiendo información al registro de la propiedad del inmueble e información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la Justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero”, sumó Alegre.Y añadió: “Se habla del pago de una casa, por ejemplo, en 100 mil dólares en efectivo, eso aparece en el dictamen de la fiscal. La justicia los investiga a ambos por lavado de dinero a raíz de la compra de una serie de propiedades, una serie de automóviles y manejos de dinero"."Le están pidiendo incluso información a la unidad de información financiera para ver los dividendos de ambos y dos personas más, porque entiende la Justicia que había una cuestión donde compraban una propiedad y trasladaban el dominio de esa propiedad a otra persona más”, concluyó el periodista deDurante su paso por Gran Hermano, Romina había dicho ante sus compañeros de convivencia que no quería irse de Moreno, barrio en el que vivía con su familia. "No me quería ir a vivir a la costa porque quería seguir cerca de mi familia y mis amigos", relataba la ex diputada en ese momento. Fue allí que contó que tenía una propiedad en Pinamar porque "era muy barato construir ahí. El lote nos lo daban a pagar encima".Días después, Yanina Latorre contó endetalles de la lujosa propiedad, que está ubicada al lado de la Costa Esmeralda y que serían de Walter Festa y Romina Uhrig. "Tienen dos casas en el mismo barrio: una se la terminó quedando la primera mujer y la otra Romina. La casa de ellos tiene playa privada y motos de agua en la puerta", reveló la panelista.