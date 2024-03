El Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron que serán padres de una nena

Sergio “Kun” Agüero y su novia, Sofía Calzetti, compartieron un posteo en su cuenta de Instagram para anunciar oficialmente que serán padres de una nena.“¡Emoción inmensa! Te estamos esperando hijita”, escribieron el ex jugador y su novia con una foto de sus manos entrelazadas y dos imágenes de la ecografía que se realizó la joven en los últimos días.El rumor había trascendido hace una semana, pero ninguno había confirmado la información. Esperaron el tiempo prudencial para hacerlo juntos y así compartir con todos, la alegría por la llegada de la heredera.“Me llegó ayer, pero está chequeadísimo. Pasó los tres meses del embarazo, lo prudencial. El Kun Agüero va a ser papá, está muy contenta la pareja”, había anunciado Flor de la V en Intrusos.La pareja lleva cinco años de relación, aunque en 2023 atravesaron una fuerte crisis que los hizo pensar en separarse.El Kun ya es padre de Benjamín Agüero, fruto de su relación con Gianinna Maradona. Según aseguró Calzetti, se lleva muy bien con el adolescente de 15 años: “Por suerte espectacular. El otro día fue el cumple de Benja y estuvimos juntos, disfrutamos. Todo increíble. Me llevo espectacular, la verdad que Benja es todo, yo lo adoro. Con la mamá también, la mejor siempre. Yo los considero familia, son casi cinco años que venimos compartiendo. El otro día miraba fotos y veía a Benja tan chico. Y sí, me sorprende el paso del tiempo, verlo crecer, verlo jugar al fútbol. La verdad que lo considero familia”. Fuente: (NA)