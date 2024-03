Sofía Martínez denunció que un hombre la acosa cuando va a trabajar

Sofía Martínez contó que fue acosada en la puerta de la radio donde trabaja. La periodista relató que vivió un incómodo episodio con un hombre y que debió pedir que la acompañaran hasta su auto.



En diálogo con el móvil de LAM (América), la periodista deportiva aseguró: “Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo hay que actuar en estos casos”.



Consultada sobre cómo se sucedieron los hechos, relató: “Dos días de la semana pasada vino una persona especialmente preguntando por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el número de teléfono, con una mirada que me asustó”. “Esto fue el jueves y el viernes de la semana pasada. El lunes, salí y lo vi venir otra vez. Venía justo con el director de la radio y le pedí que me acompañara al auto”.



El cronista indagó acerca de cómo había sido el primer encuentro y ella precisó: “Buena onda, la mejor, me llamó la atención que me pidiera el teléfono y le dije que me escribiera por redes sociales. Y ahí empezó con que por qué no, que lo dejara acompañarme al auto y eso, más invasivo desde ese lado”.



“Yo le dije que me tenía que ir porque tenía que laburar y estaba llegando tarde, cosa que es cierta, siempre estoy yendo de un laburo al otro y ahí por suerte todo tranquilo. Todo pasó y me metí en un kiosco como para hacer tiempo, por las dudas, y listo”, cerró. Tras asegurar que la asustó lo ocurrido, concluyó: “Es para estar atenta”.

Fuente: Tn Show