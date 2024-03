Victoria Vanucci dio detalles de las fiestas sexuales en las que estuvo

Victoria Vanucci se encuentra en la Argentina, en la búsqueda de nuevos proyectos laborales para salir adelante sin la ayuda de su ex marido, el empresario Matías Garfunkel.



Durante una entrevista con Tamara Petinatto en Radio Metro 95.1, Vanucci reveló que con su marido asistieron a orgías en las que participaban importantes personalidades internacionales.



“Sí, totalmente, y eran muy interesantes, muy interesantes. Se hacían una vez por año y eran en castillos. No era algo así nomás. Era algo importante”, dijo la modelo, que remarcó que eran similares a lo que retrató Stanley Kubrick en la película Eyes Wide Shut (Ojos Bien Cerrados), de 1999.



Victoria se animó a mencionar a una de las famosas que vio en esas orgías. Se trata de Carla Bruni, la mujer del ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy: “Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya no es más el presidente, estaba la cantante Carla Bruni”.



“Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a una en Holanda. ¡No sabés lo que era! Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación. El que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren”, detalló Vanucci.



La modelo también remarcó que todas las relaciones deben ser consentidas: “Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”. (NA)