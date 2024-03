Luis Miguel deslumbró con su show ante miles de espectadores

Tras una majestuosa cena de gala exclusiva para 2.200 personas, llegó el día tan esperado por las fanáticas de Luis Miguel.Las puertas del Campo Argentino de Polo se abrieron a las 17:00 y la zona del barrio porteño de Palermo se inundó de fanáticas de Luismi que comenzaron a ingresar al tiempo que cantaban sus canciones y compraban el merchandising del artista.Minutos antes de las 20:00, cantó Mery Granados para empezar a llenar de calidez el Campo Argentino de Polo que se preparaba para una noche inolvidable, como aquellas 10 que ofreció Luis Miguel en el Movistar Arena, en 2023.Un video que resumía brevemente su carrera de más de 40 años dio inicio al show con un artista desbordante de energía, a puro baile."Será que no me amas" fue el primer tema de la noche, seguido por "Amor, amor, amor".El público completamente de pie lo acompañó con "Suave" y gritó en cada "Cómo dice" que iba pidiendo el artista.Los 15 músicos que lo acompañan en el escenario lo siguieron en "Culpable o no" y en "Te necesito", completando un comienzo de show espectacular y a puro hit.Llegó "Hasta que me olvides" y nadie atinó a sentarse, como si supieran que seguiría "Dame" y era para bailarla con él."El Sol de México" cantó "Por debajo de la mesa" y "No sé tú2, dos de los boleros que enamoraron a cientos de miles de personas en todo el mundo y que fueron de los más aplaudidos de la noche."Como yo te amé", "Solamente una vez", "Somos novios", "Todo y Nada" y "Nosotros" formaron parte del set que le dio paso a sus duetos virtuales: "Sonríe" con Michael Jackson y "Come Fly With Me" con Frank Sinatra.El siguiente set fue otro compuesto por varios de sus hits: "Un hombre busca una mujer", "Cuestión de piel", "Oro de ley", "Fría como el viento", "Tengo todo excepto a ti" y "Entrégate".En el repaso que hizo por su carrera no podía faltar el homenaje a México, con más de una docena de Mariachis sobre el escenario.Se sacó su impecable traje negro y camisa blanca para aparecer en escena con total look negro."La fiesta del mariachi", "La Bikina" y "La media vuelta", fueron las canciones elegidas para esta parte del show."No me puedes dejar así", "Palabra de honor", "La Incondicional", "Te propongo esta noche", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol" fueron el cierre de un show increíble, donde todo estuvo perfectamente cronometrado y con un Luis Miguel demostrando con creces que tiene por qué ser el artista con el show más taquillero de la historia.Tras 1 hora y 40 minutos de show, "Luismi" se quedó varios minutos saludando en silencio desde el escenario y admirando a su público que no quería que la fiesta terminara.Este miércoles por la noche inició sus conciertos previstos en el Campo Argentino de Polo, donde se presentará también el 8 y 9 de marzo, continuando el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. (NA)