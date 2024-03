Roly Serrano fue trasladado a Buenos Aires tras el accidente y sigue grave

El lunes por la noche, Roly Serrano fue trasladado de Baradero al Instituto Medico de Alta Complejidad (IMAC), ubicado en Capital Federal, para seguir con su tratamiento luego del grave accidente que sufrió el domingo y por lo que había quedado internado en terapia intensiva"Trasladaron al actor de Baradero a la ciudad de Buenos Aires y sigue grave", informaron en Staff de Noticias. "Estaba internado en terapia intensiva y se decidió el traslado al centro IMAC de la ciudad de Buenos Aires", agregaron.Estaba previsto que Serrano fuera trasladado el lunes por la mañana, pero dependía de la disponibilidad de una ambulancia. Finalmente, se pudo concretar cerca de las 21 horas, llegando a Almagro, barrio donde se encuentra el nosocomio, alrededor de las 00. El actor permaneció sedado y con respirador artificial durante el viaje.El intérprete del personaje de El Sapo en "El Marginal" sufrió un grave accidente vial mientras conducía su camioneta sobre la ruta 9, en la zona de Baradero camino hacia Córdoba.Roly, tras el choque, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Carlos Baliela y allí, si bien había llegado "consciente", sufrió una descompensación por la cual tuvieron que internarlo y brindarle asistencia respiratoria.Luego, los médicos que lo atendieron confirmaron que el artista sufrió un traumatismo de tórax y un traumatismo craneal, por lo que informaron que su pronóstico era reservado.En el accidente, Serrano colisionó su camioneta particular contra otro automóvil que iba delante suyo con una familia a bordo. Los ocupantes eran un hombre de 35 años, que terminó con una herida cortante en el cuero cabelludo, y su hijo, un niño de seis años que tuvo un traumatismo facial.Ambos fueron derivados a una clínica y según trascendió están fuera de peligro y serían dados de alta en las próximas horas.Al analizar las causas del accidente, señalaron en El Trece que se están realizando las pericias para tratar de determinar qué fue lo que sucedió. Aún no se determinó si el choque se produjo por baja visibilidad en la ruta o por algún inconveniente sobre el asfalto, dado que la parte derecha del vehículo de Roly es la que mayor daño sufrió.Jorge Gómez, representante de Serrano, dialogó con Telefe y compartió su preocupación por la salud del artista: "No hablé con él. Estaba dormido por todos los medicamentos y también con respirador. Todavía no pude hablar con él".Además, el manager de Roly destacó que previamente le había advertido que se cuide y que no saliera a la ruta: "Es un profesional del volante. Nunca choca. Tal vez fue un descuido. Hizo gira por toda Córdoba. Yo le dije que no lo hiciera para recuperarse físicamente. Pero bueno es un actor y necesita laburar". Fuente: (Clarín)